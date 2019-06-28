"Ливерпуль" продал "Спортингу" 19-летнего хавбека

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"Ливерпуль" продал "Спортингу" 19-летнего хавбека

"Спортинг" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Ливерпуля" Рафаэла Камашу.

Сумма трансфера составила 5 миллионов евро. С лиссабонским клубом 19-летний футболист заключил контракт до 2024 года.

По информации The Guardian, "красные" включили в эту сделку ряд условий - бонусы в размере 2,2 миллионов евро, опцию обратного выкупа и 20 процентов от суммы дальнейшей перепродажи.

Камашу находился в структуре "Ливерпуля" с 2016 года. За основную команду "скаузеров" хавбек успел провести 2 матча. 

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