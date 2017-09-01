"Ливерпуль" продаст Коутиньо следующим летом

"Ливерпуль" готов продать полузащитника Филиппе Коутиньо в конце текущего сезона.

Как сообщает источник, клуб согласился продать своего лидера после чемпионата мира 2018 года.

Напомним, что активнее всех футболистом интересовалась "Барселона", которая предлагала за бразильца 150 миллионов евро.

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