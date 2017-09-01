"Ливерпуль" продаст Коутиньо следующим летом

Теги ливерпулькоутиньо

"Ливерпуль" продаст Коутиньо следующим летом"Ливерпуль" готов продать полузащитника Филиппе Коутиньо в конце текущего сезона.

Как сообщает источник, клуб согласился продать своего лидера после чемпионата мира 2018 года.

Напомним, что активнее всех футболистом интересовалась "Барселона", которая предлагала за бразильца 150 миллионов евро.

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комментарии
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Владимир Пулин, Сам ты протупил,так ничего и не понял) нам деньги за Коута сейчас не нужны. ПСЖ унизил Барсу на весь мир, забрав Неймара,выставив бездарный менеджмент каталонцев лохами. После такого брать эти деньги и продавать своего джокера-унизиться наравне с барсуками, став крайними, как в детской игре в "сифу". Только с красными это не прокатило-и точка. Я уважаю наш менеджмент,молодцы! Это-вопрос гордости,достоинства,вопрос имени клуба, а это не продается! Никто не важнее клуба! Сгниет на лавке-фиг с ним, мы вас порвем и без него. Салах лучше уже сейчас. А денег и так норм, стабильно в топ-10 богатейших клубов мира не первый год, чай. YNWA!!!!

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Владимир Пулин

Следующим летом за него никто и 100 миллионов не предложит! Ливерпуль протупил!!!

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Fantastic

Тем более хорошо, оставят у себя

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