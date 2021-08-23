"Ливерпуль" продаст Шакири в клуб Лиги 1

Фото: инстаграм Джердана Шакири/Автор неизвестен

Швейцарский полузащитник "Ливерпуля" Джердан Шакири перейдет в "Лион", сообщается на официальном сайте лионцев.

По сведениям источника, французский клуб договорился о покупке хавбека за 11 миллионов евро. В ближайшее время Шакири пройдет медицинское обследование в "Лионе", а затем подпишет контракт.

29-летний Шакири выступает за "Ливерпуль" с 2018 года. Он провел за мерсисайдцев 63 матча, забил восемь голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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