"Ливерпуль" продаст Шакири в клуб Лиги 1
Фото: инстаграм Джердана Шакири/Автор неизвестен
Швейцарский полузащитник "Ливерпуля" Джердан Шакири перейдет в "Лион", сообщается на официальном сайте лионцев.
По сведениям источника, французский клуб договорился о покупке хавбека за 11 миллионов евро. В ближайшее время Шакири пройдет медицинское обследование в "Лионе", а затем подпишет контракт.
29-летний Шакири выступает за "Ливерпуль" с 2018 года. Он провел за мерсисайдцев 63 матча, забил восемь голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|Команда
|М
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|Бернли
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|Саутгемптон
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|Борнмут
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|Астон Вилла
|27
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|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
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|Уотфорд
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