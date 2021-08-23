"Ливерпуль" продаст Шакири в клуб Лиги 1

Теги ливерпульджердан шакирилионтрансферы

"Ливерпуль" продаст Шакири в клуб Лиги 1

Фото: инстаграм Джердана Шакири/Автор неизвестен

Швейцарский полузащитник "Ливерпуля" Джердан Шакири перейдет в "Лион", сообщается на официальном сайте лионцев.

По сведениям источника, французский клуб договорился о покупке хавбека за 11 миллионов евро. В ближайшее время Шакири пройдет медицинское обследование в "Лионе", а затем подпишет контракт.

29-летний Шакири выступает за "Ливерпуль" с 2018 года. Он провел за мерсисайдцев 63 матча, забил восемь голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Ливерпуль" поспорит с "Реалом" за Мбаппе. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 22 августа

Главные новости дня: 22 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов