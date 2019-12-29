"Ливерпуль" продлил беспроигрышную серию в домашних матчах в АПЛ до 50 игр

Сегодня, 29 декабря, "Ливерпуль" в домашнем матче обыграл "Вулверхэмптон" в 20 туре АПЛ.

Таким образом, мерсисайдцы не проигрывают на "Энфилде" на протяжении 50 встреч. Для "Ливерпуля" это рекорд и второй показатель в истории клуба - в период с 1978 по 1980 год. Ранее команда не проигрывала на протяжении 63 встреч.

"Ливерпуль" с 55 баллами лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии.

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