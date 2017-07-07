"Ливерпуль" продлил контракт с Александером-Арнольдом

Полузащитник Трент Александер-Арнольд подписал новый контракт с "Ливерпулем", сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2021 года.

18-летний Александер-Арнольд выступает за "Ливерпуль" с 2016 года, провел за клуб 12 матчей и не отметился результативными действиями. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1,5 миллиона евро.

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