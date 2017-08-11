"Ливерпуль" продлил контракт с Кентом

"Ливерпуль" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с вингером Райаном Кентом.

Детали нового соглашения не разглашаются. В сообщении на ресурсе "красных" указывается, что договор является долгосрочным.

Также отмечается, что решение продлить Кента было принято в связи с впечатляющим прогрессом 20-летнего футболиста во время предсезонной подготовки.

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