"Ливерпуль" продлил контракт с основным защитником

Теги ливерпульжоэль матип

"Ливерпуль" продлил контракт с основным защитником
"Ливерпуль" продлил соглашение с камерунским защитником Жоэлем Матипом, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, английский клуб воспользовался опцией автоматического продления соглашения. Таким образом, футболист будет играть за мерсисайдцев до лета 2021 года.

28-летний Матип выступает за "Ливерпуль" с 2016 года. Всего за английский клуб он провел 103 матча во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу. В составе мерсисайдцев он становился победителем Лиги Чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА.

Не пропустите: "Ливерпуль" начал работать над продлением контракта с Милнером. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" сыграет с бразильскими топ-клубами на Кубке Флориды

"Спартак" сыграет с бразильскими топ-клубами на Кубке Флориды

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 4 12
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 4 10
3 Лестер Сити Лестер Сити 4 8
4 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 7
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 4 7
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4 5
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4 5
9 Челси Челси 4 5
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 3 4
11 Бернли Бернли 4 4
12 Эвертон Эвертон 3 4
13 Саутгемптон Саутгемптон 4 4
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 4
15 Борнмут Борнмут 4 4
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 4 4
17 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3 3
18 Астон Вилла Астон Вилла 4 3
19 Норвич Сити Норвич Сити 4 3
20 Уотфорд Уотфорд 4 1
Полная таблица

топ-5 тегов