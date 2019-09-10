"Ливерпуль" продлил контракт с основным защитником



"Ливерпуль" продлил соглашение с камерунским защитником Жоэлем Матипом, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, английский клуб воспользовался опцией автоматического продления соглашения. Таким образом, футболист будет играть за мерсисайдцев до лета 2021 года.

28-летний Матип выступает за "Ливерпуль" с 2016 года. Всего за английский клуб он провел 103 матча во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу. В составе мерсисайдцев он становился победителем Лиги Чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА.

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