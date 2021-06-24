"Ливерпуль" продлил контракт с резервным голкипером

Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Голкипер Куивин Келлехер продлил контракт с "Ливерпулем", сообщает официальный сайт мерсисайдского клуба.

Срок действия нового контракта не разглошается.

Напомним, что молодой вратарь перешел в академию "Ливерпуля" в 2015 году.

В прошедшем сезоне он дебютировал в АПЛ и Лиге чемпионов сыграв 2 матча, один из которых оказался "сухим".

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