"Ливерпуль" продлил контракт с Робертсоном
Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен
Защитник сборной Шотландии "Ливерпуля" Эндрю Робертсон подписал новый долгосрочный контракт с "красными", сообщает официальный сайт мерсисайдского клуба.
Новое соглашение футболиста рассчитано на пять лет, до 30 июня 2026 года.
Левый защитник играет за "Ливерпуль" с 2017 года.
С "красными" Робертсон выиграл Лигу чемпионов, английскую премьер-лигу, а также клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.
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|Саутгемптон
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|Борнмут
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|Астон Вилла
|27
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|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
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