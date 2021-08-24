"Ливерпуль" продлил контракт с Робертсоном

Теги ливерпульэндрю робертсон

"Ливерпуль" продлил контракт с РобертсономФото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Защитник сборной Шотландии "Ливерпуля" Эндрю Робертсон подписал новый долгосрочный контракт с "красными", сообщает официальный сайт мерсисайдского клуба.

Новое соглашение футболиста рассчитано на пять лет, до 30 июня 2026 года.

Левый защитник играет за "Ливерпуль" с 2017 года.

С "красными" Робертсон выиграл Лигу чемпионов, английскую премьер-лигу, а также клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

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