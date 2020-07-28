"Ливерпуль" продлил контракт с талантливым британцем

Пресс-служба "Ливерпуля" объявила о продлении контракта с североирландским защитником Конором Брэдли.

Новое соглашение между футболистом и английским клубом будет действовать до лета 2023 года.

17-летний Брэдли перешел в "Ливерпуль" в сентябре 2019 года из "Данганнон Свифтс". В нынешнем сезоне он провел 10 матчей в юношеской Премьер-лиге, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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