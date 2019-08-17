"Ливерпуль" продлил контракт с талантливым хавбеком

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"Ливерпуль" продлил контракт с талантливым хавбеком

"Ливерпуль" в своём официальном твиттере объявил о продлении контракта с полузащитником Кертисом Джонсом.

"Красные" сообщили, что новое соглашение является долгосрочным, а другие детали сделки раскрывать не стали.

Джонс - воспитанник мерсисайдского клуба, за основу он пока провёл 1 матч. Ему 18 лет.

"Это огромное событие в моей жизни. Я мечтаю выступать за этот великий клуб. Просто великолепно видеть, что тренерский штаб поверил в меня и предложил новый контракт", - сказал хавбек после заключения договора.

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