"Ливерпуль" продлил контракт с Вудберном



Валлийский нападающий Бенджамин Вудбёрн подписал новый контракт с "Ливерпулем", сообщает официальный сайт клуба.

Сроки действия нового соглашения не разглашаются. Прежний контракт истекал летом 2019 года.

18-летний Вудберн выступает за "Ливерпуль" с 2016 года, провел за клуб 10 матчей и забил 1 гол. За сборную Уэльса сыграл 4 поединка и забил 1 мяч. Ориентировочная стоимость игрока составляет 5 миллионов евро.

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