"Ливерпуль" продлил соглашение с Фабиньо
Фото: инстаграм "Ливерпуль"/Автор неизвестен
Бразильский хавбек Фабиньо продлил соглашение с "Ливерпулем".
Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, новый контракт рассчитан до 2026 года.
Фабиньо перешел в стан мерсисайдцев в 2017 году За это время бразилец сыграл 122 матча за клуб.
Ранее "Ливерпуль" уже объявил о продлении контракта с Трентом Александер-Арнольдом.
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|3
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|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
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|27
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|8
|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
|34
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|Ньюкасл Юнайтед
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|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
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|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18