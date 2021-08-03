"Ливерпуль" продлил соглашение с Фабиньо

Фото: инстаграм "Ливерпуль"/Автор неизвестен

Бразильский хавбек Фабиньо продлил соглашение с "Ливерпулем".

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, новый контракт рассчитан до 2026 года.

Фабиньо перешел в стан мерсисайдцев в 2017 году За это время бразилец сыграл 122 матча за клуб.

Ранее "Ливерпуль" уже объявил о продлении контракта с Трентом Александер-Арнольдом.

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