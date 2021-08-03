"Ливерпуль" продлил соглашение с Фабиньо

Теги фабиньоливерпуль

"Ливерпуль" продлил соглашение с ФабиньоФото: инстаграм "Ливерпуль"/Автор неизвестен

Бразильский хавбек Фабиньо продлил соглашение с "Ливерпулем".

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, новый контракт рассчитан до 2026 года.

Фабиньо перешел в стан мерсисайдцев в 2017 году За это время бразилец сыграл 122 матча за клуб.

Ранее "Ливерпуль" уже объявил о продлении контракта с Трентом Александер-Арнольдом.

Также не пропустите: В АПЛ изменят правило офсайда. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Стали известны примерные сроки восстановления Крооса

Стали известны примерные сроки восстановления Крооса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов