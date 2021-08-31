"Ливерпуль" продлил соглашение с капитаном Хендерсоном

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"Ливерпуль" продлил соглашение с капитаном Хендерсоном

Фото сайт "Ливерпуля"

"Ливерпуль" на своём официальном сайте объявил о подписании нового контракта с полузащитником Джорданом Хендерсоном.

Стороны продлили соглашение до 30 июня 2025 года. Предыдущий договор истекал по окончании следующего сезона.

Хендерсон выступает за "красных" с 2011 года и является капитаном команды.

В составе "Ливерпуля" хавбек сыграл 394 матча, забил 30 голов и сделал 51 ассист.

Не пропустите: "Ливерпуль" готовит предложение по хавбеку "Брайтона". | http://soccernews.ru
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