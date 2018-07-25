"Ливерпуль" продлил соглашение со своим хавбеком и отправил его в аренду

"Ливерпуль" продлил контракт с хавбеком Алланом.

Однако 21-летний бразилец сразу был отправлен в годичную аренду в "Айнтрахт".

Аллан перешел в "Ливерпуль" в 2015 году, но за первую команду не провел ни одного матча.

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