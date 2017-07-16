"Ливерпуль" продлит соглашение с Эмре Джаном

Хавбек "Ливерпуля" Эмре Джан продлит контракт с клубом, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, футболист заключит с мерсисайдцами пятилетнее соглашение с зарплатой 115 тысяч евро в неделю.

сообщается, что продление состоится после выхода игрока из отпуска. Прошлый контракт Эмре истекал летом 2018 года.

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