"Ливерпуль" продлит соглашение с Эмре Джаном

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"Ливерпуль" продлит соглашение с Эмре Джаном

Хавбек "Ливерпуля" Эмре Джан продлит контракт с клубом, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, футболист заключит с мерсисайдцами пятилетнее соглашение с зарплатой 115 тысяч евро в неделю.

сообщается, что продление состоится после выхода игрока из отпуска. Прошлый контракт Эмре истекал летом 2018 года.

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