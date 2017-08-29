"Ливерпуль" продолжит переговоры по Лемару

Английский "Ливерпуль" продолжит переговоры по вингеру "Монако" Тома Лемару, информирует L’Équipe.

По сведениям издания, несмотря на отказ монегасков расстаться со своим перспективным игроком за 70 миллионов евро, "красные" не будут сворачивать переговоров по 21-летнему футболисту. Англичане надеются, что им удастся убедить чемпиона Франции расстаться с Лемаром за солидную денежную компенсацию.

Напомним, Коутиньо не планирует возвращаться в "Ливерпуль". | soccernews.ru