"Ливерпуль" продолжит переговоры по Лемару

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"Ливерпуль" продолжит переговоры по ЛемаруАнглийский "Ливерпуль" продолжит переговоры по вингеру "Монако" Тома Лемару, информирует L’Équipe.

По сведениям издания, несмотря на отказ монегасков расстаться со своим перспективным игроком за 70 миллионов евро, "красные" не будут сворачивать переговоров по 21-летнему футболисту. Англичане надеются, что им удастся убедить чемпиона Франции расстаться с Лемаром за солидную денежную компенсацию.

Напомним, Коутиньо не планирует возвращаться в "Ливерпуль". | soccernews.ru

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