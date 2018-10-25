"Ливерпуль" прогнозируемо легко расправился с "Црвеной Звездой"

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Ливерпуль" на своем поле прогнозируемо легко расправился с сербской "Црвеной Звездой".

За "красных" в вечер среды забивало трио форвардов - Роберто Фирмино, Мохамед Салах и Садио Мане. Второй их них сделал дубль, а третий помимо прочего отметился нереализованным пенальти.

"Ливерпуль" - "Црвена Звезда" - 4:0

Голы: Фирмино, 20 - 1:0, Салах, 45 - 2:0, Салах, 51 - 3:0 (пенальти), Мане, 80 - 4:0.

Нереализованный пенальти: Мане, 76.

"Ливерпуль": Алиссон, Александр-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон (Морено, 82), Шакири (Лаллана, 68), Фабиньо, Вейналдум, Салах (Старридж, 73), Фирмино, Мане.

"Црвена Звезда": Борьян, Стойкович, Бабич, Дегенек, Гобельич, Крстичич, Йовичич (Чаушич, 75), Срнич, Эбесилио (Йованчич, 65), Эль Фарду Бен (Шимич, 80), Боакье.

Напомним, летом "Ливерпуль" предпринимал попытки подписать ключевого игрока "Атлетико". | soccernews.ru