"Ливерпуль" проиграл "Астон Вилле" со счетом 0:5 и вылетел из Кубка Лиги

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"Ливерпуль" проиграл "Астон Вилле" со счетом 0:5 и вылетел из Кубка Лиги

"Астон Вилла" разгромила "Ливерпуль" в 1/4 финала Кубка английской лиги.

Напомним, что на этот матч "Ливерпуль" выставил самый молодой состав в истории клуба.

"Астон Вилла" - "Ливерпуль" - 5:0 (4:0)

Голы: Хурихэйн, 14 - 1:0, Бойс, 17 (в свои ворота) - 2:0, Коджья, 37 - 3:0, Коджья, 45 - 4:0, Уэсли, 90+2 - 5:0.

"Астон Вилла": Нюланн, Честер (Хос, 77), Эль-Мохамади, Тэйлор, Конса, Лансбери, Хурихэйн, Дуглас Луис, Хота, Трезеге, Коджья (Уэсли, 73).

"Ливерпуль": Келлехер, ван дер Берг, Хувер (Норрис, 82), Бойс, Галлахер, Чиривелья, Кейн, Лонгстафф (Берн, 65), Хилл, Кристи-Дэйвис (Кларксон, 77), Эллиотт.

Таким образом, подопечные Клоппа вылетели из турнира.

А еще: Клопп: "Не думаю, что Симеоне сейчас бегает по комнате и радуется, что ему попался "Ливерпуль"| http://soccernews.ru
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