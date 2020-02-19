"Ливерпуль" проиграл "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов

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"Ливерпуль" проиграл "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов

"Атлетико" минимально обыграл "Ливерпуль" в домашнем матче 1/8 финала Лиги Чемпионов

Счет был открыт на 4-й минуте 25-летним полузащитником мадридцев Саулем.

"Атлетико" - "Ливерпуль" - 1:0 (1:0)

Голы: Сауль, 4 - 1:0

"Атлетико": Облак, Лоди, Савич, Фелипе, Врсалько, Сауль, Коке, Лемар (Льоренте, 46), Томас, Корреа (Диего Коста, 77), Мората (Витоло, 70).

"Ливерпуль": Алиссон, Робертсон, Александер-Арнолд, Гомес, ван Дейк, Фабиньо, Хендерсон (Милнер, 80), Вейналдум, Мане (Ориги, 46), Салах (Окслейд-Чемберлен, 72), Фирмино.

Ответная встреча команд состоится 11 марта в Ливерпуле на "Энфилде". Начало - в 23:00 (мск).

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lesnovsky

Идеальная игра Атлетико... Яйца Симеоне в деле..

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Нормальный матч.

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