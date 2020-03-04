"Ливерпуль" проиграл "Челси" и вылетел из Кубка Англии

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"Ливерпуль" проиграл "Челси" и вылетел из Кубка Англии

"Челси" уверенно обыграл "Ливерпуль" в пятом раунде Кубка Англии.

В составе лондонцев голами отметились Виллиан и Росс Баркли.

"Челси" - "Ливерпуль" - 2:0 (1:0)

Голы: Виллиан, 13 - 1:0, Баркли, 54 - 2:0

"Челси": Аррисабалага, Алонсо, Аспиликуэта, Рюдигер, Зума, Ковачич (Маунт, 42), Баркли, Педро, Гилмур, Виллиан (Жоржиньо, 51), Жиру.

"Ливерпуль": Адриан, ван Дейк, Робертсон, Гомес, Уильямс, Джонс (Милнер, 70), Фабиньо, Мане, Лаллана (Салах, 80), Минамино, Ориги (Фирмино, 70).

Таким образом, "Челси" прошел в следующий раунд Кубка Англии, "Ливерпуль" вышел из гонки.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Класс!Наконец-то Челси сыграл нормально за 2 месяца

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