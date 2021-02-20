"Ливерпуль" проиграл "Эвертону" в мерсисайдском дерби

В рамках 25-го тура АПЛ "Эвертон" одержал победу над "Ливерпулем".

Несмотря на победу "Эвертон" так и остался на седьмом месте, "Ливерпуль" идет шестым.

"Ливерпуль" - "Эвертон" 0:2

Голы: Ришарлисон, 3 - 0:1, Сигурдссон (пен), 83 - 0:2

"Ливерпуль": Алиссон, Кабак, Александер-Арнолд, Робертсон, Хендерсон (Филлипс, 30), Тиаго Алькантара (Ориги, 87), Джонс (Шакири, 63), Мане, Вейналдум, Салах, Фирмино.

"Эвертон": Пикфорд, Холгейт, Коулмэн, Годфри, Динь, Хамес (Кэлверт-Льюин, 62), Андре Гомеш (Сигурдссон, 59), Дэвис, Дукуре, Кин, Ришарлисон (Ивоби, 86).

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