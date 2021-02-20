"Ливерпуль" проиграл "Эвертону" в мерсисайдском дерби

1 Теги ливерпульэвертон

"Ливерпуль" проиграл "Эвертону" в мерсисайдском дерби

В рамках 25-го тура АПЛ "Эвертон" одержал победу над "Ливерпулем".

Несмотря на победу "Эвертон" так и остался на седьмом месте, "Ливерпуль" идет шестым.

"Ливерпуль" - "Эвертон" 0:2

Голы: Ришарлисон, 3 - 0:1, Сигурдссон (пен), 83 - 0:2

"Ливерпуль": Алиссон, Кабак, Александер-Арнолд, Робертсон, Хендерсон (Филлипс, 30), Тиаго Алькантара (Ориги, 87), Джонс (Шакири, 63), Мане, Вейналдум, Салах, Фирмино.

"Эвертон": Пикфорд, Холгейт, Коулмэн, Годфри, Динь, Хамес (Кэлверт-Льюин, 62), Андре Гомеш (Сигурдссон, 59), Дэвис, Дукуре, Кин, Ришарлисон (Ивоби, 86).

Читайте также: "Челси" потерял очки в матче с "Саутгемптоном". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Что вы творите,ироды?Сталина на вас нет!

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" не собирается выкупать Мозеса

"Спартак" не собирается выкупать Мозеса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов