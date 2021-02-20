"Ливерпуль" проиграл "Эвертону" в мерсисайдском дерби
В рамках 25-го тура АПЛ "Эвертон" одержал победу над "Ливерпулем".
Несмотря на победу "Эвертон" так и остался на седьмом месте, "Ливерпуль" идет шестым.
"Ливерпуль" - "Эвертон" 0:2
Голы: Ришарлисон, 3 - 0:1, Сигурдссон (пен), 83 - 0:2
"Ливерпуль": Алиссон, Кабак, Александер-Арнолд, Робертсон, Хендерсон (Филлипс, 30), Тиаго Алькантара (Ориги, 87), Джонс (Шакири, 63), Мане, Вейналдум, Салах, Фирмино.
"Эвертон": Пикфорд, Холгейт, Коулмэн, Годфри, Динь, Хамес (Кэлверт-Льюин, 62), Андре Гомеш (Сигурдссон, 59), Дэвис, Дукуре, Кин, Ришарлисон (Ивоби, 86).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18