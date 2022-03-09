"Ливерпуль" проиграл "Интеру", но вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" на своем поле проиграл "Интеру", но по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал.

Единственный гол забил Лаутаро Мартинес.

"Ливерпуль" Англия – "Интер" Италия - 0:1 (0:0)

Гол: Мартинес, 61 - 0:1

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Тиаго Алькантара (Хендерсон, 65), Фабиньо, Джонс (Кейта, 65), Салах, Мане, Диогу Жота (Диас, 83).

"Интер": Ханданович, Думфрис (Дармиан, 75), де Врей (Д`Амброзио, 46), Шкриньяр, Бастони, Перишич, Видаль, Брозович (Гальярдини, 75), Чалханоглу (Весино, 83), Санчес, Мартинес (Корреа, 75).

Удаление: Санчес (63).

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