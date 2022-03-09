"Ливерпуль" проиграл "Интеру", но вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

Теги ливерпульинтер милан

"Ливерпуль" проиграл "Интеру", но вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" на своем поле проиграл "Интеру", но по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал.

Единственный гол забил Лаутаро Мартинес.

"Ливерпуль" Англия – "Интер" Италия - 0:1 (0:0)
Гол: Мартинес, 61 - 0:1

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Тиаго Алькантара (Хендерсон, 65), Фабиньо, Джонс (Кейта, 65), Салах, Мане, Диогу Жота (Диас, 83).

"Интер": Ханданович, Думфрис (Дармиан, 75), де Врей (Д`Амброзио, 46), Шкриньяр, Бастони, Перишич, Видаль, Брозович (Гальярдини, 75), Чалханоглу (Весино, 83), Санчес, Мартинес (Корреа, 75).

Удаление: Санчес (63).

Не пропустите: "Бавария" уничтожила "Зальцбург" в 1/8 финала Лиги чемпионов. http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Бавария" уничтожила "Зальцбург" в 1/8 финала Лиги чемпионов

"Бавария" уничтожила "Зальцбург" в 1/8 финала Лиги чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов