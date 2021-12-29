"Ливерпуль" проиграл "Лестеру" в АПЛ

Теги лестер ситиливерпуль

"Ливерпуль" проиграл "Лестеру" в АПЛ

Фото: инстаграм "Лестера"/Автор неизвестен

В матче 20-го тура чемпионата Англии "Лестер" на своем поле обыграл "Ливерпуль" со счетом 1:0.

Единственный гол на 59-й минуте забил Адемола Лукман.

"Лестер", набрав 25 очков, вышел на девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Ливерпуль" с 41 очком остался на второй позиции.

"Лестер" – "Ливерпуль" - 1:0 (0:0)
Гол: Лукман, 59 - 1:0

"Лестер": Шмейхель, Кастань, Амарти, Ндиди, Томас, Мэддисон (Олбрайтон, 68), Сумаре, Чоудури (Лукман, 56), Дьюзбери-Холл, Варди, Ихеаначо (Тилеманс, 56).

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Цимикас, Хендерсон (Фирмино, 70), Окслейд-Чемберлен (Кейта, 55), Фабиньо (Милнер, 64), Салах, Мане, Диогу Жота.

Не пропустите: "Челси" интересуется защитником "Барселоны". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 28 декабря

Главные новости дня: 28 декабря

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов