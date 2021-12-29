"Ливерпуль" проиграл "Лестеру" в АПЛ
Фото: инстаграм "Лестера"/Автор неизвестен
В матче 20-го тура чемпионата Англии "Лестер" на своем поле обыграл "Ливерпуль" со счетом 1:0.
Единственный гол на 59-й минуте забил Адемола Лукман.
"Лестер", набрав 25 очков, вышел на девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Ливерпуль" с 41 очком остался на второй позиции.
"Лестер" – "Ливерпуль" - 1:0 (0:0)
Гол: Лукман, 59 - 1:0
"Лестер": Шмейхель, Кастань, Амарти, Ндиди, Томас, Мэддисон (Олбрайтон, 68), Сумаре, Чоудури (Лукман, 56), Дьюзбери-Холл, Варди, Ихеаначо (Тилеманс, 56).
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Цимикас, Хендерсон (Фирмино, 70), Окслейд-Чемберлен (Кейта, 55), Фабиньо (Милнер, 64), Салах, Мане, Диогу Жота.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18