"Ливерпуль" проиграл "Лестеру" в АПЛ

Фото: инстаграм "Лестера"/Автор неизвестен

В матче 20-го тура чемпионата Англии "Лестер" на своем поле обыграл "Ливерпуль" со счетом 1:0.

Единственный гол на 59-й минуте забил Адемола Лукман.

"Лестер", набрав 25 очков, вышел на девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Ливерпуль" с 41 очком остался на второй позиции.

"Лестер" – "Ливерпуль" - 1:0 (0:0)

Гол: Лукман, 59 - 1:0

"Лестер": Шмейхель, Кастань, Амарти, Ндиди, Томас, Мэддисон (Олбрайтон, 68), Сумаре, Чоудури (Лукман, 56), Дьюзбери-Холл, Варди, Ихеаначо (Тилеманс, 56).

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Цимикас, Хендерсон (Фирмино, 70), Окслейд-Чемберлен (Кейта, 55), Фабиньо (Милнер, 64), Салах, Мане, Диогу Жота.

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