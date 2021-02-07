"Ливерпуль" проиграл три домашних матча подряд впервые за 58 лет

"Ливерпуль" впервые с 1963 года потерпел поражения в трех подряд домашних матчах чемпионата Англии.

Мерсисайдцы проиграли "Бернли" (0:1), "Брайтону" (0:1) и "Манчестер Сити" (1:4). Стоит отметить, что до серии из трех поражений "Ливерпуль" не проигрывал дома на протяжении 68 матчей.

После 23 туров "Ливерпуль" занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги и отстает от лидирующего "Манчестер Сити" на 10 очков.

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