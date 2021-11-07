"Ливерпуль" проиграл "Вест Хэму" в АПЛ

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"Ливерпуль" проиграл "Вест Хэму" в АПЛ

Фото: инстаграм "Вест Хэма"/Автор неизвестен

В матче 11-го тура чемпионата Англии "Вест Хэм" на своем поле обыграл "Ливерпуль" со счетом 3:2.

Победу хозяевам принесли голы Пабло Форнальса и Курта Зума, а также автогол Алиссон. В составе гостей отличились Трент Александер-Арнолд и Дивок Ориги.

"Вест Хэм", набрав 23 очка, вышел на третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Ливерпуль" с 22 очками опустился на четвертую позицию.

"Вест Хэм" – "Ливерпуль" - 3:2 (1:1)
Голы: Алиссон, 4 (автогол) - 1:0, Александер-Арнолд, 41 - 1:1, Форнальс, 67 - 2:1, Зума, 74 - 3:1, Ориги, 83 - 3:2

"Вест Хэм": Фабианьски, Джонсон, Огбонна (Доусон, 22), Зума, Крессуэлл, Соучек, Райс, Форнальс, Антонио, Бенрахма (Масуаку, 86), Боуэн (Цоуфал, 84).

"Ливерпуль" :Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен (Тиаго Алькантара, 69), Фабиньо (Минамино, 80), Салах, Мане, Диогу Жота (Ориги, 76). 

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