"Ливерпуль" проиграл "Вест Хэму" в АПЛ
Фото: инстаграм "Вест Хэма"/Автор неизвестен
В матче 11-го тура чемпионата Англии "Вест Хэм" на своем поле обыграл "Ливерпуль" со счетом 3:2.
Победу хозяевам принесли голы Пабло Форнальса и Курта Зума, а также автогол Алиссон. В составе гостей отличились Трент Александер-Арнолд и Дивок Ориги.
"Вест Хэм", набрав 23 очка, вышел на третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Ливерпуль" с 22 очками опустился на четвертую позицию.
"Вест Хэм" – "Ливерпуль" - 3:2 (1:1)
Голы: Алиссон, 4 (автогол) - 1:0, Александер-Арнолд, 41 - 1:1, Форнальс, 67 - 2:1, Зума, 74 - 3:1, Ориги, 83 - 3:2
"Вест Хэм": Фабианьски, Джонсон, Огбонна (Доусон, 22), Зума, Крессуэлл, Соучек, Райс, Форнальс, Антонио, Бенрахма (Масуаку, 86), Боуэн (Цоуфал, 84).
"Ливерпуль" :Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен (Тиаго Алькантара, 69), Фабиньо (Минамино, 80), Салах, Мане, Диогу Жота (Ориги, 76).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18