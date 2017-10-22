"Ливерпуль" пропустил больше всего голов на выезде в АПЛ в этом сезоне

В матче 9-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на выезде уступил "Тоттенхэму" со счетом 1:4.

Этот поединок стал пятым в сезоне для мерсисайдцев в гостях и в них клуб пропустил 15 голов.

Это худший показатель для всех команд АПЛ.

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