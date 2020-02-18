"Ливерпуль" пропустил впервые за 5 матчей

"Ливерпуль" пропустил гол на 4-й минуте в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов от "Атлетико" (0:1; первый тайм).

Мяч в ворота "красных" отправил полузащитник мадридцев Сауль.

Мерсисайдцы пропустили впервые за 5 матчей. Ранее "Ливерпуль" сыграл четыре матча в сухую в АПЛ и одну встречу на ноль провел в Кубке Англии.

Ответная игра 1/8 финала ЛЧ состоится в Ливерпуле 11 марта.

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