"Ливерпуль" против "Арсенала" и другие пары 4-го раунда Кубка английской Лиги

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"Ливерпуль" против "Арсенала" и другие пары 4-го раунда Кубка английской Лиги

Стали известны все пары 4-го раунда Кубка английской лиги.

"Ливерпуль" – "Арсенал"

"Челси" – "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Сити" – "Саутгемптон"

"Эвертон" – "Уотфорд"

"Астон Вилла" – "Вулверхэмптон"

"Бертон" – "Лестер"

"Кроули Таун" – "Колчестер"

"Оксфорд Юнайтед" – "Сандерленд"

Матчи будут сыграны в конце октября - начале ноября.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 4 12
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 4 10
3 Лестер Сити Лестер Сити 4 8
4 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 7
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 4 7
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4 5
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4 5
9 Челси Челси 4 5
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 3 4
11 Бернли Бернли 4 4
12 Эвертон Эвертон 3 4
13 Саутгемптон Саутгемптон 4 4
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 4
15 Борнмут Борнмут 4 4
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 4 4
17 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3 3
18 Астон Вилла Астон Вилла 4 3
19 Норвич Сити Норвич Сити 4 3
20 Уотфорд Уотфорд 4 1
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