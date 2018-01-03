"Ливерпуль" провел переговоры по подписанию замены для Коутиньо

Английский "Ливерпуль" уже провел переговоры по подписанию замены для своего полузащитника Филиппе Коутиньо, который уже на этой неделе должен перебраться в каталонскую "Барселону".

Так, по сведениям Yahoo Sport, "красные" вышли на контакт с вингером "Монако" Тома Лемар, который сообщил, что готов переехать на Туманный Альбион. Теперь мерсисайдскому клубу предстоит договориться по трансферу 22-летнего француза с монегасками.

В нынешнем сезоне Лемар забил 2 мяча и сделал 4 результативные передачи в 18 играх за "Монако".

Напомним, Ривалдо высказался о возможном переходе Коутиньо в "Барселону". | soccernews.ru