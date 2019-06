"Ливерпуль" проводит чемпионский парад

"Ливерпуль" вернулся в Англию, где празднует с фанатами победу в Лиге Чемпионов.

Вчера в финальном поединке мерсисайдцы одержали победу над "Тоттенхэмом" (2:0).

Напомним, что это шестой кубок чемпионов в истории клуба.

WE'VE CONQUERED ALL OF EUROPE! Take it away, lads... #SixTimes pic.twitter.com/6Rmb9UZPU3

We're away.



Plenty of Reds are already out across the city to see the Champions of Europe. #SixTimes pic.twitter.com/Ww9n7KikFH