"Ливерпуль" проводит чемпионский парад

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"Ливерпуль" проводит чемпионский парад

"Ливерпуль" вернулся в Англию, где празднует с фанатами победу в Лиге Чемпионов.

Вчера в финальном поединке мерсисайдцы одержали победу над "Тоттенхэмом" (2:0).

Напомним, что это шестой кубок чемпионов в истории клуба.

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