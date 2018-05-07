"Ливерпуль" проявляет интерес к хавбеку "Ювентуса"

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"Ливерпуль" проявляет интерес к хавбеку "Ювентуса""Ливерпуль" проявляет интерес к полузащитнику туринского "Ювентуса" Сами Хедира, информирует The Sun.

По сведениям издания, "красные" будут готовы предпринять попытки подписать 31-летнего хавбека, если "старая синьора" решит с ним расстаться ближайшим летом.

В нынешнем сезоне Хедира забил 9 мячей и сделал 7 результативных передач в 38 матчах за "Ювентус".

Напомним, "Ливерпуль" согласовал свой первый летний трансфер за 70 миллионов евро. | soccernews.ru

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