"Ливерпуль" проявляет интерес к хавбеку "Ювентуса"

"Ливерпуль" проявляет интерес к полузащитнику туринского "Ювентуса" Сами Хедира, информирует The Sun.

По сведениям издания, "красные" будут готовы предпринять попытки подписать 31-летнего хавбека, если "старая синьора" решит с ним расстаться ближайшим летом.

В нынешнем сезоне Хедира забил 9 мячей и сделал 7 результативных передач в 38 матчах за "Ювентус".

Напомним, "Ливерпуль" согласовал свой первый летний трансфер за 70 миллионов евро. | soccernews.ru