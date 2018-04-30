"Ливерпуль" проявляет интерес к вингеру "Барселоны"

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"Ливерпуль" проявляет интерес к вингеру "Барселоны""Ливерпуль" проявляет интерес к вингеру каталонской "Барселоны" Усману Дембеле, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "красные" внимательно следят за ситуацией, в которой оказался 20-летний игрок "сине-гранатовых". Ожидается, что в случае, если каталонский гранд решит расстаться с французом, мерсисайдцы будут готовы за него побороться.

В нынешнем сезоне Дембеле забил 2 мяча и сделал 8 результативных передач в 21 матче за "Барселону".

Напомним, "Барселона" приняла решение по будущему Дембеле. | soccernews.ru

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