"Ливерпуль" проявляет интерес к вингеру "Барселоны"

"Ливерпуль" проявляет интерес к вингеру каталонской "Барселоны" Усману Дембеле, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "красные" внимательно следят за ситуацией, в которой оказался 20-летний игрок "сине-гранатовых". Ожидается, что в случае, если каталонский гранд решит расстаться с французом, мерсисайдцы будут готовы за него побороться.

В нынешнем сезоне Дембеле забил 2 мяча и сделал 8 результативных передач в 21 матче за "Барселону".

Напомним, "Барселона" приняла решение по будущему Дембеле. | soccernews.ru