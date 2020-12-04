"Ливерпуль" проявляет интерес к защитнику "РБ Лейпцига"

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"Ливерпуль" проявляет интерес к защитнику "РБ Лейпцига"

"Ливерпуль" продолжает поиски нового центрального защитника на замену травмированному Вирджилу ван Дейку.

По сведениям журналиста Bild Кристиана Фалька, мерсисайдцы проявляют интерес к Ибраиму Конате из "РБ Лейпцига". Напомним, что ранее "красные" интересовались другим защитником "быков" - Дайотом Упамекано.

Соглашение Конате с клубом рассчитано до 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Конате сыграл девять матчей и забил один гол.

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