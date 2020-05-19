"Ливерпуль" пытался купить Лероя Сане

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"Ливерпуль" пытался купить Лероя Сане

"Ливерпуль" проявлял предметный интерес к вингеру "Манчестер Сити" Лерою Сане, сообщает глава футбольного отдела издания Sport Bild Кристиан Фальк.

"Красные" предложили немцу перебраться грядущим летом на "Энфилд", но получили отказ - футболист не захотел предавать болельщиков "горожан".

24-летний фланговый форвард по-прежнему собирается перейти в "Баварию". Это единственный вариант продолжения карьеры, который он рассматривает.

Напомним, что у Сане остался всего год по контракту с "Сити". Его рыночная стоимость - 80 миллионов евро.

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