"Ливерпуль" пытался купить Лероя Сане

"Ливерпуль" проявлял предметный интерес к вингеру "Манчестер Сити" Лерою Сане, сообщает глава футбольного отдела издания Sport Bild Кристиан Фальк.

"Красные" предложили немцу перебраться грядущим летом на "Энфилд", но получили отказ - футболист не захотел предавать болельщиков "горожан".

24-летний фланговый форвард по-прежнему собирается перейти в "Баварию". Это единственный вариант продолжения карьеры, который он рассматривает.

Напомним, что у Сане остался всего год по контракту с "Сити". Его рыночная стоимость - 80 миллионов евро.

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