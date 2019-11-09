"Ливерпуль" пытался перехватить Родриго у "Реала"

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"Ливерпуль" пытался перехватить Родриго у "Реала"

В прошлом году бразильский вингер Родриго Гоэс мог стать игроком "Ливерпуля", сообщает Marca.

По сведениям издания, "красные" вели переговоры с "Сантосом" о трансфере перспективного футболиста, однако в итоге мадридский "Реал" сделал более привлекательное предложение и выиграл борьбу за нападающего.

Напомним, что "бланкос" заплатили за Родриго 45 миллионов евро.

18-летний бразилец присоединился к "Реалу" минувшим летом, на его счету 5 голов и 1 ассист в 6 играх.

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