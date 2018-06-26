На сегодняшний день "Ливерпуль" работает над двумя трансферами, информирует Sky Sports.

Так, по сведениям источника, "красные" планируют подписать голкипера римского "Лацио" Томаса Стракошу и вингера "Сток Сити" Джердана Шакири. Приобретение обоих обойдется мерсисайдскому клубу примерно в 50 миллионов евро.