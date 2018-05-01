"Ливерпуль" работает над сохранением Салаха

Теги мохамед салахливерпуль

"Ливерпуль" работает над сохранением Салаха"Ливерпуль" уже работает над сохранением лидера своих атак Мохамеда Салаха, информирует The Guardian.

Так, по сведениям издания, руководство "красных" уже начало переговоры с представителем 25-летнего вингера Рами Аббасом по новому контракту его клиента. Мерсисайдцы рассчитывают пролонгировать сотрудничество с египтянином как можно скорее ввиду интереса, который к нему проявляют мадридский "Реал" и ПСЖ.

Напомним, в Египте идет повсеместная Салахомания. | soccernews.ru

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