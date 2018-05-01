"Ливерпуль" работает над сохранением Салаха

"Ливерпуль" уже работает над сохранением лидера своих атак Мохамеда Салаха, информирует The Guardian.

Так, по сведениям издания, руководство "красных" уже начало переговоры с представителем 25-летнего вингера Рами Аббасом по новому контракту его клиента. Мерсисайдцы рассчитывают пролонгировать сотрудничество с египтянином как можно скорее ввиду интереса, который к нему проявляют мадридский "Реал" и ПСЖ.

Напомним, в Египте идет повсеместная Салахомания. | soccernews.ru