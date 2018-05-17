"Ливерпуль" рассматривает четырех игроков "Реала" для включения в сделку по Салаху

"Ливерпуль" рассматривает четырех игроков мадридского "Реала" для включения в сделку по своему лидеру атак Мохамеду Салаху, которым королевский клуб интересуется.

Так, "красные" будут готовы отпустить египтянина ближайшим летом на "Сантьяго Бернабеу" за сумму в 200 миллионов евро. Однако они вполне могут снизить цену на своего игрока, если в сделку по нему будут включены игроки "сливочных", которые входят в их сферу интересов: голкипер Кейлор Навас, полузащитник Дани Себальос и вингеры Лукас Васкес и Марко Асенсио.

Напомним, "Ливерпуль" определился с премиальными для игроков за победу в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru