"Ливерпуль" рассматривает форварда "Лилля" в качестве замены Салаху

"Ливерпуль" проявляет интерес к ивуарийскому нападающему "Лилля" Николя Пепе, сообщает Le10sport.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением Пепе в летнее трансферное окно. В составе "Ливерпуля" ивуариец может заменить египетского форварда Мохамеда Салаха, который, по некоторым данным, хочет сменить клуб.

Ранее сообщалось, что "Лилль" оценивает Пепе в 80 миллионов евро. Интерес к форварду также проявляют "Челси", "Интер", "Бавария", "Манчестер Сити" и "Барселона".

В нынешнем сезоне 23-летний Пепе провел за "Лилль" 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал 14 результативных передач.

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