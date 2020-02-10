"Ливерпуль" рассматривает кандидатуру Коутиньо в качестве альтернативы Хаверцу

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"Ливерпуль" рассматривает кандидатуру Коутиньо в качестве альтернативы Хаверцу

Издание Mirror утверждает, что полузащитник Филиппе Коутиньо действительно может вернуться в "Ливерпуль".

По информации источника, "красные" ищут креативного хавбека. Их приоритет - Кай Хаверц из Байера, а бразилец является альтернативным вариантом.

Напомним, что Коутиньо также интересен "Ювентусу", ПСЖ, "Арсеналу", "Челси", "Тоттенхэму" и "Манчестер Юнайтед",

Трансфер 27-летнего хавбека принадлежит "Барселоне", которая готова его продать за 80-90 миллионов евро.

Прошлым летом "Бавария" арендовала Коутиньо за 8,5 миллионов евро. В текущем сезоне игрок провёл за "ротен" 27 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.

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