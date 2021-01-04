"Ливерпуль" рассматривает несколько игроков на позицию центрального защитника

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"Ливерпуль" рассматривает несколько игроков на позицию центрального защитника"Ливерпуль" нуждается в срочном подписании центрального защитника этой зимой.

"Мерсисайдцы" рассматривают несколько вариантов усиления обороны. В их поле зрения попали: Давид Карма из "Браги", Свен Ботман из "Лилля" и Максимилиан Вебер из "Зальцбурга", сообщает журналист Eurosport Дин Джонс.

Столь срочные поиски обусловлены серией травм среди защитников "Ливерпуля". Пара основных центрбэков, Вирджил ван Дейк и Джо Гомес, могут не выйти на поле до конца сезона. Недавно к ним добавился Жоэль Матип, который получил повреждение и пропустит несколько матчей.

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