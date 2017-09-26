"Ливерпуль" рассматривает вариант с продажей Коутиньо уже в январе

Английский "Ливерпуль" рассматривает вариант с продажей своего полузащитника Филиппе Коутиньо, информирует Mirror.

По сведениям издания, в английском клубе остаются недовольны тем, что бразилец в очередной раз заявил о желании перебраться в каталонскую "Барселону". Ввиду этого, трансфер 25-летнего хавбека "красных" в стан "сине-гранатовых" может случиться уже ближайшей зимой.

Напомним, сегодня "Ливерпуль" сыграет против "Спартака". | soccernews.ru