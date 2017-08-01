"Ливерпуль" разгромил "Баварию" в рамках турнира Audi Cup
Потихоньку приближается начало новой большой европейской футбольной кампании, ну а пока команды, представляющие топ-чемпионаты доигрывают предсезонку. На этот раз нельзя было обойти стороной уже традиционный товарищеский турнир Audi Cup в Германии, где для участия подбираются всегда очень сильные и именитые клубы. Хозяевами соревнования выступает местный гранд "Бавария", которой в первом матче пришлось померяться силами с "Ливерпулем". Юрген Клопп в свое время, когда тренировал "Майнц" и дортмундскую "Боруссию" очень часто приезжал на "Альянц Арена" трепать нервы мюнхенцам, а сейчас был бы не против это сделать уже возглавляя коллектив из Англии.
В стане самого титулованного немецкого клуба происходят определенные изменения, в том числе и кадровые. По окончании сезона карьеру завершили Филипп Лам и Хаби Алонсо, также ушел Дуглас Коста, поэтому активность на трансферном рынке баварцев была закономерной. Пришло много молодых талантов, которых еще стоит обкатывать и прививать философию команды. "Ливерпуль" же усиливается очень точечно. Руководство клуба вместе с тренерским штабом пытается выкристаллизовать тот стиль, который уже поставил "красным" немецкий специалист, дабы усовершенствованными войти в новый более насыщенный футбольный год.
Первый тайм ребята Карло Анчелотти начали обнадеживающе, но излишняя самоуверенность хозяев сыграла с ними злую шутку. Уже на седьмой минуте мюнхенцы проспали контрвыпад "Ливерпуля", который точным ударом завершил Садио Мане. Через мгновение расхлябанность обороны "Баварии" едва не привела ко второму пропущенному голу. Убежав по флангу от защитников, Морено выкатил снаряд под удар Салаху, египтянин расстреливал ближний угол, но на этот раз свою команду спас Ульрайх.
По ходу первой половины встречи создавалось впечатление, что чемпион Германии мучился на футбольном поле, в то время, как мерсисайдцы играли в свое удовольствие, легко переходя от защиты в атаку и разыгрывая различные комбинации. Вполне закономерно "скаузеры" еще до перерыва удвоили преимущество в счете. Неутомимый Салах ударом головой завершил классную трехходовочку гостей.
Вторую 45-ти минутку команды начали в спокойном темпе. Ни "Бавария", ни "Ливерпуль" не изменяли себе. Подопечные Клоппа высоко прессинговали соперника, а когда мюнхенцы переходили центр поля, то "красные" всеми силами возвращались на свою половину поля. Хозяева больше владели мячом, но английская стена выглядела непробиваемой. Тем не менее, мерсисайдцы не собирались останавливаться на достигнутом. И если красивый гол Груйича не был засчитан из-за Лалланы, закрывшего обзор в момент выстрела Ульрайху, то с взятием ворот Старриджа – ничего нельзя было поделать.
Таким образом, англичане без особых проблем и с азартом покуражились в матче с немецким монополистом, впервые не пустив "Баварию" в финал Audi Cup. А теперь в качестве фаворита "Ливерпуль" готовится к завтрашнему финалу против "Атлетико".
"Бавария" – "Ливерпуль" – 0:3
Голы: Мане, 7 – 0:1, Салах, 34 – 0:2, Старридж, 83 – 0:3
"Бавария": Ульрайх, Алаба (Фридль, 79), Мартинес, Хуммельс, Рафинья, Алькантара (Санчеш, 21), Рибери, Толиссо (Видаль, 74), Мюллер, Хамес (Коман, 62), Левандовски
"Ливерпуль": Кариус, Александр-Арнольд (Фланаган, 79), Ловрен, Матип (Клаван, 67), Морено, Хендерсон (Старридж, 68 (Соланке, 87)), Джан (Вейналдум, 46), Коутиньо (Вудберн, 79), Мане (Лаллана, 46), Салах (Груйич, 68), Фирмино (Кент, 67)
Богдан Архипенко
Также читайте! Отчет матча "Атлетико" - "Наполи" | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Статистика не в пользу французов: "Ницца" отправляется в гости к амстердамскому "Аяксу"
-
Преодолеть греческий барьер: ЦСКА принимает АЕК
-
Тяжелый выезд в Швейцарию: киевское "Динамо" попробует сохранить гандикап в матче с "Янг Бойз"
-
"Атлетико" побеждает "Наполи" и выходит в финал Audi Cup
-
Внимание тест! Как хорошо ты подготовился к новому сезону Серии А?
Лента новостей
-
"Атлетико" встретится с "Ливерпулем" в финале Audi Cup
-
Статистика не в пользу французов: "Ницца" отправляется в гости к амстердамскому "Аяксу"
-
Преодолеть греческий барьер: ЦСКА принимает АЕК
-
Клопп: "У Старриджа повреждение бедра"
-
Ла Лига пытается помешать переходу Неймара в ПСЖ
-
Форвард "Реала" может перейти в "Хетафе"
-
Переход Нойштедтера в "Спартак" может сорваться из-за трансфера Кьяера в "Севилью"
-
Негредо близок к переходу в "Бешикташ"
-
"Реал" отказал "Роме" в трансфере Васкеса
-
"Зенит" подарил клубную атрибутику автору соломенной "Санкт-Петербург Арены"
-
Бывший игрок "Спартака" перешел в "Альмерию"
-
Гинер: "Еременко? Никто специально не толкает взрослого человека на какие-то поступки"
-
Роналду: "Мое сияние ставит людей в некомфортное положение"
-
Кака встретился с игроками "Реала"
-
Тяжелый выезд в Швейцарию: киевское "Динамо" попробует сохранить гандикап в матче с "Янг Бойз"
-
Мустафи: "Мой худший период в карьере был в "Эвертоне"
-
"Бавария" - "Ливерпуль" - 0:3 (обзор)
-
"Ростов" ищет нападающего и интересуется Чопом, Баэбеком и Аментеросом
-
"Ливерпуль" разгромил "Баварию" в рамках турнира Audi Cup
-
"Зенит" подпишет еще одного аргентинца
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Челси
|38
|93
|2
|Тоттенхэм
|38
|86
|3
|Манчестер Сити
|38
|78
|4
|Ливерпуль
|38
|76
|5
|Арсенал Лондон
|38
|75
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|69
|7
|Эвертон
|38
|61
|8
|Саутгемптон
|38
|46
|9
|Борнмут
|38
|46
|10
|Вест Бромвич Альбион
|38
|45
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|45
|12
|Лестер Сити
|38
|44
|13
|Сток Сити
|38
|44
|14
|Кристал Пэлас
|38
|41
|15
|Суонси Сити
|38
|41
|16
|Бернли
|38
|40
|17
|Уотфорд
|38
|40
|18
|Халл Сити
|38
|34
|19
|Мидлсбро
|38
|28
|20
|Сандерленд
|38
|24