"Ливерпуль" разгромил "Баварию" в рамках турнира Audi Cup

Потихоньку приближается начало новой большой европейской футбольной кампании, ну а пока команды, представляющие топ-чемпионаты доигрывают предсезонку. На этот раз нельзя было обойти стороной уже традиционный товарищеский турнир Audi Cup в Германии, где для участия подбираются всегда очень сильные и именитые клубы. Хозяевами соревнования выступает местный гранд "Бавария", которой в первом матче пришлось померяться силами с "Ливерпулем". Юрген Клопп в свое время, когда тренировал "Майнц" и дортмундскую "Боруссию" очень часто приезжал на "Альянц Арена" трепать нервы мюнхенцам, а сейчас был бы не против это сделать уже возглавляя коллектив из Англии.

В стане самого титулованного немецкого клуба происходят определенные изменения, в том числе и кадровые. По окончании сезона карьеру завершили Филипп Лам и Хаби Алонсо, также ушел Дуглас Коста, поэтому активность на трансферном рынке баварцев была закономерной. Пришло много молодых талантов, которых еще стоит обкатывать и прививать философию команды. "Ливерпуль" же усиливается очень точечно. Руководство клуба вместе с тренерским штабом пытается выкристаллизовать тот стиль, который уже поставил "красным" немецкий специалист, дабы усовершенствованными войти в новый более насыщенный футбольный год.

Первый тайм ребята Карло Анчелотти начали обнадеживающе, но излишняя самоуверенность хозяев сыграла с ними злую шутку. Уже на седьмой минуте мюнхенцы проспали контрвыпад "Ливерпуля", который точным ударом завершил Садио Мане. Через мгновение расхлябанность обороны "Баварии" едва не привела ко второму пропущенному голу. Убежав по флангу от защитников, Морено выкатил снаряд под удар Салаху, египтянин расстреливал ближний угол, но на этот раз свою команду спас Ульрайх.

По ходу первой половины встречи создавалось впечатление, что чемпион Германии мучился на футбольном поле, в то время, как мерсисайдцы играли в свое удовольствие, легко переходя от защиты в атаку и разыгрывая различные комбинации. Вполне закономерно "скаузеры" еще до перерыва удвоили преимущество в счете. Неутомимый Салах ударом головой завершил классную трехходовочку гостей.

Вторую 45-ти минутку команды начали в спокойном темпе. Ни "Бавария", ни "Ливерпуль" не изменяли себе. Подопечные Клоппа высоко прессинговали соперника, а когда мюнхенцы переходили центр поля, то "красные" всеми силами возвращались на свою половину поля. Хозяева больше владели мячом, но английская стена выглядела непробиваемой. Тем не менее, мерсисайдцы не собирались останавливаться на достигнутом. И если красивый гол Груйича не был засчитан из-за Лалланы, закрывшего обзор в момент выстрела Ульрайху, то с взятием ворот Старриджа – ничего нельзя было поделать.

Таким образом, англичане без особых проблем и с азартом покуражились в матче с немецким монополистом, впервые не пустив "Баварию" в финал Audi Cup. А теперь в качестве фаворита "Ливерпуль" готовится к завтрашнему финалу против "Атлетико".

"Бавария" – "Ливерпуль" – 0:3

Голы: Мане, 7 – 0:1, Салах, 34 – 0:2, Старридж, 83 – 0:3

"Бавария": Ульрайх, Алаба (Фридль, 79), Мартинес, Хуммельс, Рафинья, Алькантара (Санчеш, 21), Рибери, Толиссо (Видаль, 74), Мюллер, Хамес (Коман, 62), Левандовски

"Ливерпуль": Кариус, Александр-Арнольд (Фланаган, 79), Ловрен, Матип (Клаван, 67), Морено, Хендерсон (Старридж, 68 (Соланке, 87)), Джан (Вейналдум, 46), Коутиньо (Вудберн, 79), Мане (Лаллана, 46), Салах (Груйич, 68), Фирмино (Кент, 67)

Богдан Архипенко

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