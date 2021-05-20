"Ливерпуль" разгромил "Бернли" и вошел в топ-4, "Вест Хэм" сместил "Тоттенхэм" из зоны еврокубков
Фото: twitter.com/LFC
В рамках 37-го тура АПЛ "Ливерпуль" уверенно разобрался с "Бернли".
Благодаря победе мерсисайдцы вошли в топ-4, обойдя "Лестер" по дополнительным показателям.
"Бернли" - "Ливерпуль" 0:3
Голы: Фирмино, 43 - 0:1, Филлипс, 52 - 0:2, Окслейд-Чемберлен, 88 - 0:3
"Бернли": Норрис, Тэйлор, Тарковски, Лоутон, Ми, Вествуд, Браунхилл, Гудмундссон, Корк (Выдра, 76), Макнил, Вуд.
"Ливерпуль": Алиссон, Филлипс, Уильямс, Александер-Арнолд, Робертсон, Тиаго Алькантара, Фабиньо, Мане, Вейналдум (Милнер, 87), Салах, Фирмино (Окслейд-Чемберлен, 81).
В другом матче "Вест Хэм" обыграл "Вест Бромвич", что позволило "молотобойцам" вытеснить "Тоттенхэм" из зоны Лиги Европы.
"Вест Бромвич" - "Вест Хэм" 1:3
Голы: Матеус Перейра, 27 - 1:0, Соучек, 45 - 1:1, Огбонна, 82 - 1:2, Антонио, 88 - 1:3
"Вест Бромвич": Джонстон, Бартли, Ферлонг, Аджайи, Мэйтленд-Найлз (Диангана, 69), Галлахер, Филлипс, Матеус Перейра, Йокушлу (Грант, 85), Таунсенд, Робсон-Кану (Диань, 89).
"Вест Хэм": Рэндолф, Огбонна, Доусон, Крессуэлл, Цоуфал, Лингард, Форнальс (Диоп, 89), Райс, Соучек, Бенрахма (Боуэн, 72), Антонио.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18