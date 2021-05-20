"Ливерпуль" разгромил "Бернли" и вошел в топ-4, "Вест Хэм" сместил "Тоттенхэм" из зоны еврокубков

1 Теги ливерпульбернливест хэм юнайтедвест бромвич альбион

"Ливерпуль" разгромил "Бернли" и вошел в топ-4, "Вест Хэм" сместил "Тоттенхэм" из зоны еврокубковФото: twitter.com/LFC

В рамках 37-го тура АПЛ "Ливерпуль" уверенно разобрался с "Бернли".

Благодаря победе мерсисайдцы вошли в топ-4, обойдя "Лестер" по дополнительным показателям.

"Бернли" - "Ливерпуль" 0:3

Голы: Фирмино, 43 - 0:1, Филлипс, 52 - 0:2, Окслейд-Чемберлен, 88 - 0:3

"Бернли": Норрис, Тэйлор, Тарковски, Лоутон, Ми, Вествуд, Браунхилл, Гудмундссон, Корк (Выдра, 76), Макнил, Вуд.

"Ливерпуль": Алиссон, Филлипс, Уильямс, Александер-Арнолд, Робертсон, Тиаго Алькантара, Фабиньо, Мане, Вейналдум (Милнер, 87), Салах, Фирмино (Окслейд-Чемберлен, 81).


В другом матче "Вест Хэм" обыграл "Вест Бромвич", что позволило "молотобойцам" вытеснить "Тоттенхэм" из зоны Лиги Европы.

"Вест Бромвич" - "Вест Хэм" 1:3

Голы: Матеус Перейра, 27 - 1:0, Соучек, 45 - 1:1, Огбонна, 82 - 1:2, Антонио, 88 - 1:3

"Вест Бромвич": Джонстон, Бартли, Ферлонг, Аджайи, Мэйтленд-Найлз (Диангана, 69), Галлахер, Филлипс, Матеус Перейра, Йокушлу (Грант, 85), Таунсенд, Робсон-Кану (Диань, 89).

"Вест Хэм": Рэндолф, Огбонна, Доусон, Крессуэлл, Цоуфал, Лингард, Форнальс (Диоп, 89), Райс, Соучек, Бенрахма (Боуэн, 72), Антонио.

Читайте также: "Арсенал" в компенсированное время вырвал победу над "Кристал Пэлас". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Браво,парни!Не останавливаться!

Ответить

опрос

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ обыграл "Монако" Головина и завоевал Кубок Франции

ПСЖ обыграл "Монако" Головина и завоевал Кубок Франции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов