"Ливерпуль" разгромил "Блэкберн" в товарищеском матче. Мерсисайдцы забили 6 голов

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"Ливерпуль" разгромил "Блэкберн" в товарищеском матче. Мерсисайдцы забили 6 голов

"Ливерпуль" разгромил "Блэкберн Роверс" в товарищеском матче.

Встреча проходила на "Энфилде" и закончилась со счетом 6:0 в пользу мерсисайдцев. Матч состоялся при пустых трибунах.

Голами в составе "Ливерпуля" отметились Садио Мане, Наби Кейта, Такуми Минамино, Жоэль Матип, Ки-Яна Ховер и Лейтон Кларксон.

Напомним, чемпионат Англии возобновится 17 июня. "Ливерпуль" 21-го сыграет с "Эвертоном".

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