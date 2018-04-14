"Ливерпуль" разгромил "Борнмут" на "Энфилде"

"Ливерпуль" после уверенного прохода в полуфинал Лиги чемпионов показал высокий уровень игры и в АПЛ, обыграв "Борнмут". Клопп не стал прибегать к ротации и выставлять смешанный состав, выпустив на поле всех лидеров.

Хозяева поля с первых минут побежали вперед и забили быстрый гол. Сначала выгодный момент упустил Салах, который пробивал из убойной позиции после флангового прострела, но в створ не попал, но уже через три минуты счёт все же был открыт. Мане пробил головой во вратаря, мяч отскочил обратно к игроку "Ливерпуля", и он со второй попытки не промахнулся. "Красные" продолжили атаковать, постоянно держа в напряжении оборону соперника. В целом хозяева поля полностью контролировали игру, "Борнмут" только один раз за тайм сумел пробить по воротам Кариуса, все остальное время игра проходила на половине поля гостей.

На исходе получаса игры должен был забивать Салах, египтянина вывел на ворота Мане, тот обыграл вратаря, пробивал в пустой створ, однако мяч полетел выше.

Продолжил пристрелку Салах и во втором тайме, он нанес несколько ударов по воротам Беговича, а затем на 67 минуте удвоил счет. Александр-Арнольд забросил мяч в штрафную с правого края, а Салах головой отправил его в дальний угол. Сразу же мог забивать и Мане, но мяч после его выстрела разминулся со штангой, а еще через несколько минут после выстрела Фирмино защитник вынес игровой снаряд из пустых ворот. Также неплохой удар наносил и Окслейд-Чемберлен.

Из трио нападающих все еще не забивал Фирмино, бразилец исправил это недоразумение в самой концовке встречи. Окслейд-Чемберлен протащил мяч до штрафной, отдал пас на Фирмино, а тот точно пробил из-под Фрэнсиса. "Ливерпуль" в отличном стиле обыграл "Борнмут" и оторвался от "Тоттенхэма".

"Ливерпуль" – "Борнмут" 3:0

Голы: Мане, 8 – 1:0; Салах – 67 – 2:0; Фирмино, 89 – 3:0.

"Ливерпуль": Кариус, Александр-Арнольд, Ловрен (Клаван, 83), ван Дейк, Робертсон, Окслейд-Чемберлен, Хендерсон, Вейналдум, Салах, Фирмино (Соланке, 90), Мане (Милнер, 82).

"Борнмут": Бегович, Фрэнсис, Кук, Аке, Дениэлс, Фрэйзер, Кук (Сурман, 73), Гослинг, Айб (Муссе, 57), Кинг, Дефо (Уилсон, 70).

Вячеслав Горбачев

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