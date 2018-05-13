"Ливерпуль" разгромил "Брайтон" и гарантировал себе место в Лиге Чемпионов

Так уж получилось, что центральным противостоянием заключительного 38-го тура английской Премьер-Лиги стала дуэль на "Ливерпуля" и "Брайтона". Именно в этом поединке решалась судьба четвертого вакантного места в зоне Лиги Чемпионов. Мерсисайдцам необходимо было побеждать, дабы не дать опередить себя лондонскому "Челси". "Чайки" уже справились со своей главной задачей на сезон, сохранив прописку в высшем дивизионе, поэтому им оставалось только насладиться игрой против одной из лучших команд Британского полуострова. Юрген Клопп как никогда жаждал выиграть матч, что было видно по стартовому составу. Немецкий специалист с первых минут выпустил сразу четырех номинальных нападающих, к привычной тройце Салах-Мане-Фирмино, прибавив молодого англичанина Соланке. Крис Хьютон несколько удивил тем, что оставил в запасе своих двух лучших игроков атаки в нынешнем сезоне Паскаля Гросса и Гленна Маррея, предоставив игровое время Солли Марчу и Юргену Локадии. Хозяева поля завелись с первых же секунд матча. В первой половине тайма "Ливерпуль" дважды претендовал на пробитие пенальти, но арбитр почему-то в упор не увидел игры рукой Шейна Даффи, а несколькими мгновениями позже и очевидный ирландца на Мохамеде Салахе. На 19-й минуте просто обязан был открывать счет Садио Мане, но выбежав на свидание с Райаном, сенегалец пробил прямо в голкипера. Тем не менее, спустя семь минут заставил облегченно выдохнуть "Энфилд" Салах, который все-таки вколотил свой рекордный 32- мяч в рамках АПЛ. Поведя в счете, мерсисайдцы поймали кураж и должны были забивать еще как минимум трижды, но вместо этого занялись привычным для себя транжирством. Отличаться могли буквально все игроки группы атаки "красных", но в последний момент не хватало концентрации. Лишь в концовке первой половины встречи мяч во второй раз затрепыхался в сетке гостевых владений: на фланговую подачу Робертсона откликнулся Ловрен, который ударом головой снял паутину с ближней "девятки". С началом второго тайма "Ливерпуль" и не думал сбавлять обороты до тех пор, пока не забил третий. На 53-й минуте хозяева выбежали в быструю контратаку: Салах вывел на ударную позицию Соланке, который мощным ударом расстрелял ближнюю девятку ворот Райана. В оставшееся время подопечные Клоппа переключились на эконом-режим и спокойно доигрывали встречу. Лишь за пять минут до конца основного времени "красные" удосужились забить усилиями левого оборонца Робертсона.

Таким образом, "Ливерпуль" без проблем разгромил "Брайтон" и квалифицировался в Лигу Чемпионов на следующий сезон.

"Ливерпуль" – "Брайтон" – 4:0

Голы: Салах, 26 – 1:0, Ловрен, 40 – 2:0, Соланке, 53 – 3:0, Робертсон, 85 – 4:0

"Ливерпуль": Кариус, Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Вейналдум, Хендерсон, Мане (Лаллана, 74), Салах (Вудберн, 84), Фирмино (Ингз, 84), Соланке

"Брайтон": Райан, Скелотто, Данк, Даффи (Голдсон, 71), Бонг, Проппер, Стивенс, Кайяль (Гросс, 57), Нокар, Марч, Локадия (Маррей, 57)

Богдан Архипенко

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