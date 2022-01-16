"Ливерпуль" разгромил "Брентфорд", "Вест Хэм" проиграл "Лидсу"
Фото: твиттер "Ливерпуля"
В рамках 22-го тура АПЛ "Ливерпуль" уверенно разобрался с "Брентфордом", а "Вест Хэм" уступил "Лидсу".
Благодаря победе "Ливерпуль" сместил "Челси" со второго места. Отставание от лидирующего "Манчестер Сити" составляет 11 очков.
"Ливерпуль" - "Брентфорд" 3:0
Голы: Фабиньо, 44 - 1:0, Окслейд-Чемберлен, 69 - 2:0, Минамино, 77 - 3:0
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Джонс, Окслейд-Чемберлен (Минамино, 74), Фирмино (Милнер, 78), Диогу Жота (Гордон, 82).
"Брентфорд": Альваро Фернандес, Роэрслев, Янссон, Айер, Пиннок, Генри (Канос, 49), Нергор, Янельт, Баптист (Висса, 68), Тоуни, Мбемо (Йенсен, 75).
"Вест Хэм" - "Лидс" 2:3
Голы: Харрисон, 10 - 0:1, Боуэн, 34 - 1:1, Харрисон, 37 - 1:2, Форнальс, 52 - 2:2, Харрисон, 60 - 2:3
"Вест Хэм": Фабианьски, Цоуфал, Доусон, Диоп (Перкинс, 87), Крессуэлл, Лансини, Влашич (Масуаку, 61), Райс, Форнальс (Ярмоленко, 69), Антонио, Боуэн.
"Лидс": Мелье, Даллас, Эйлинг, Стрейк, Фирпо (Хьельде, 23), Кох, Форшоу (Бэйт, 22; Родриго, 65), Клих, Харрисон, Джеймс, Рафинья.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18