"Ливерпуль" разгромил "Брентфорд", "Вест Хэм" проиграл "Лидсу"

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"Ливерпуль" разгромил "Брентфорд", "Вест Хэм" проиграл "Лидсу"Фото: твиттер "Ливерпуля"

В рамках 22-го тура АПЛ "Ливерпуль" уверенно разобрался с "Брентфордом", а "Вест Хэм" уступил "Лидсу".

Благодаря победе "Ливерпуль" сместил "Челси" со второго места. Отставание от лидирующего "Манчестер Сити" составляет 11 очков.

"Ливерпуль" - "Брентфорд" 3:0

Голы: Фабиньо, 44 - 1:0, Окслейд-Чемберлен, 69 - 2:0, Минамино, 77 - 3:0

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Джонс, Окслейд-Чемберлен (Минамино, 74), Фирмино (Милнер, 78), Диогу Жота (Гордон, 82).

"Брентфорд": Альваро Фернандес, Роэрслев, Янссон, Айер, Пиннок, Генри (Канос, 49), Нергор, Янельт, Баптист (Висса, 68), Тоуни, Мбемо (Йенсен, 75).


"Вест Хэм" - "Лидс" 2:3

Голы: Харрисон, 10 - 0:1, Боуэн, 34 - 1:1, Харрисон, 37 - 1:2, Форнальс, 52 - 2:2, Харрисон, 60 - 2:3

"Вест Хэм": Фабианьски, Цоуфал, Доусон, Диоп (Перкинс, 87), Крессуэлл, Лансини, Влашич (Масуаку, 61), Райс, Форнальс (Ярмоленко, 69), Антонио, Боуэн.

"Лидс": Мелье, Даллас, Эйлинг, Стрейк, Фирпо (Хьельде, 23), Кох, Форшоу (Бэйт, 22; Родриго, 65), Клих, Харрисон, Джеймс, Рафинья.    

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