"Ливерпуль" разгромил "Генк", а "Наполи" обыграл "Зальцбург"
"Ливерпуль" в 3-м туре группового этапа Лиги Чемпионов в гостях разгромил "Генк".
В параллельном матче группы E "Наполи" обыграл "Зальцбург".
"Генк" - "Ливерпуль" - 1:4 (0:1)
Голы: Окслейд-Чемберлен, 2 - 0:1, Окслейд-Чемберлен, 57 - 0:2, Мане, 77 - 0:3, Салах, 87 - 0:4, Одей, 88 - 1:4.
"Генк": Куке, Мехле, Куэста, Лукуми, Уронен, Бонгонда (Ндонгала, 66), Хейнен, Берге, Саматта, Ито (Хаджи, 87), Онуачу (Одей, 81).
"Ливерпуль": Алиссон, Милнер, Ловрен, ван Дейк, Робертсон (Гомес, 63), Окслейд-Чемберлен (Вайналдум, 73), Фабинью, Кейта, Салах, Роберту Фирмину (Ориги, 80), Мане.
"Зальцбург" - "Наполи" - 2:3 (1:1)
Голы: Мертенс, 17 - 0:1, Холанн, 41 (с пенальти) - 1:1, Мертенс, 64 - 1:2, Холанн, 72 - 2:2. Инсинье, 73 - 2:3.
"Зальцбург": Станкович (Коронел, 33), Ульмер, Рамалью, Вебер, Кристенсен, Юнузович, Мвепу (Койта, 89), Минамино, Хван Хи Чхан, Дака (Ашимеру, 68), Холанн.
"Наполи": Мерет, Малькюи, Кулибали, Луперто, Ди Лоренцо, Аллан, Зелиньски, Руис, Кальехон (Эльмас, 80), Мертенс (Льоренте, 76), Лосано (Инсинье, 65).
"Наполи" с 7 очками возглавляет турнирную таблицу группы Е. "Ливерпуль" отстает на 1 балл и занимает 2 место, "Зальцбург", имея в активе 3 балла, расположился на 3 позиции. "Генк" с 1 баллом замыкает таблицу.
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